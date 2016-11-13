Происшествие в Китае: во время полета на истребителе разбилась женщина-пилот

Женщина-пилот разбилась в Китае, выполняя тренировочный полет на многофункциональном истребителе-бомбардировщике J-10.







В пресс-службе ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщили, что 12 ноября во время тренировочного полета произошли проблемы.





Что касается маршрута тренировочного полета, он проходил в районе города Тяньцзинь, Северный Китай. Самолет терял управление, потерпел крушение в уезде Юйтянь, провинция Хэбэй.





Несколько слов о пилоте Юй Сюй. Она вынуждена катапультироваться. Юй в момент приземления серьезно пострадала. Она скончалась от полученных травм.





Происшествие прокомментировали очевидцы. Они сообщили, что второй пилот смог выжить. Его доставили в госпиталь.





Несколько слов о Юй Сюй. Она родилась в 1986 году, провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). В ряды ВВС НОАК Сюй поступила в 2005 году. Ее зачислили в пилотажную группу "Баи". Она сопровождает высокопоставленных лиц во время их визита в КНР.





Юй Сюй в число четырех женщин, которые способны управлять истребителями третьего поколения.





В 2013 году "Баи" участвовали на международном авиасалоне МАКС-2013. Он проходил в подмосковном Жуковском.



