Происшествие в Китае: во время полета на истребителе разбилась женщина-пилот
13.11.2016 21:13 / Происшествия / Прочли: 106 человек
Юй Сюй вынуждена была катапультироваться. Она в момент приземления очень серьезно пострадала. К сожалению, Сюй скончалась от полученных травм.
Женщина-пилот разбилась в Китае, выполняя тренировочный полет на многофункциональном истребителе-бомбардировщике J-10.
В пресс-службе ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сообщили, что 12 ноября во время тренировочного полета произошли проблемы.
Что касается маршрута тренировочного полета, он проходил в районе города Тяньцзинь, Северный Китай. Самолет терял управление, потерпел крушение в уезде Юйтянь, провинция Хэбэй.
Несколько слов о пилоте Юй Сюй. Она вынуждена катапультироваться. Юй в момент приземления серьезно пострадала. Она скончалась от полученных травм.
Происшествие прокомментировали очевидцы. Они сообщили, что второй пилот смог выжить. Его доставили в госпиталь.
Несколько слов о Юй Сюй. Она родилась в 1986 году, провинция Сычуань, Юго-Западный Китай). В ряды ВВС НОАК Сюй поступила в 2005 году. Ее зачислили в пилотажную группу "Баи". Она сопровождает высокопоставленных лиц во время их визита в КНР.
Юй Сюй в число четырех женщин, которые способны управлять истребителями третьего поколения.
В 2013 году "Баи" участвовали на международном авиасалоне МАКС-2013. Он проходил в подмосковном Жуковском.
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Источник: LadyVenus.ru
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