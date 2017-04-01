При посадке в аэропорту США скончался пилот самолета Boeing 737

Второй пилот самолета Boeing 737-800, который принадлежит американской авиакомпании American Airlines скончался в среду во время посадки, аэропорт Альбукерке, что расположен в штате Нью-Мексико. Это сообщение принадлежит Федеральному управлению гражданской авиации США.







Известно, что самолет выполнял рейс из аэропорта Далласа в Альбукерке, штат Техас. Всего лишь за несколько километров до приземления капитан воздушного судна объявил, что на борту чрезвычайная ситуация. Причина - "из-за медицинские проблемы".





Самолет приземлился. Его уже на взлетно-посадочной полосе встречали доктора.





В администрации аэропорта сообщили, что медики всеми силами боролись за жизнь летчика. Они , провели ему сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, его так и не удалось спасти. Через 35-40 минут констатировали смерть.





Капитан Boeing 737-800 способен посадить самолет и в одиночку. Но для этого ему необходимы были дополнительные навыки и усилия.





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Т. Сокот



