В Средиземном море три боевых корабля ВМФ РФ

В составе отряда: сторожевой корабль "Пытливый" и два огромных десантных корабля - "Орск" и "Николай Фильченков".



На многих интернет-сайтах можно было увидеть отслеживающие перемещения через Босфор благодаря опубликованным фото. На многих из них корабли, вошедшие в акваторию Средиземного моря кораблей.

Несколько слов о российских военных кораблях. Сразу три из них одновременно прошли через Черноморские проливы в Средиземноморье. Это произошло впервые на протяжении последних двух лет.

Текст: Т. Сокот



