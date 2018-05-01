В Индии удар молнии убил 13 человек

В числе раненых еще 25 человек. К огромному сожалению, двое пострадавших в настоящий момент находятся в крайне критическом состоянии.



Случившееся прокомментировали в управлении по чрезвычайным ситуациям сообщив о том, что огромное количество погибших и пострадавших на момент разгула стихии работали на своих полях.

Текст: Т. Сокот



