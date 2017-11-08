Происшествие в Чебоксарах: 8 машин протаранил рейсовый автобус

Известно, что этот автобус в Чебоксарах протаранил 8 легковых автомобилей. Сообщение этого характера принадлежит "МК в Чебоксарах".



Обратим внимание, что за рулем автобуса молодой человек - 23-летний местный житель. Он проинформировал общественность о том, что у его транспортного средства весьма неожиданно отказали тормоза.

Обратим внимание на сообщение пассажиров. Они проинформировали общественность о том, что их водитель предупредил, что возможно ДТП. Он их также попросил покрепче держаться.

Пострадавшие в результате этого ДТП отсутствуют.





Текст: Т. Сокот



