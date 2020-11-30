Brexit: вопросы о деволюции
30.11.2020 11:31 / Экономика / Прочли: 470 человек
Сея опустошение Крейг Беннетт из Фонда дикой природы раскритиковал объявление за то, что он назвал отсутствием ясности и срочности.
Он сказал: «Общая сельскохозяйственная политика ЕС нанесла опустошение нашей дикой природе, в то же время вызвала глубоко укоренившиеся проблемы в сельскохозяйственных сообществах, повлияв на ренту и производство.
«Мы не должны тратить следующие несколько лет на разговоры; природе нужна помощь, обещанная этим правительством, и мы не можем позволить себе больше тратить время».
Правительство намерено использовать новую схему платежей для улучшения управления дикой природой.
Существует большое расхождение между оценками правительства и НФУ относительно вероятного воздействия изменений на фермеров.
Эксперты говорят, что некоторые экологические решения будет сложно определить. Возьмем почву: правительство хочет сохранить почву, потому что она повышает производительность и улавливает выбросы углерода, нагревающие планету.
Но профессор Джейн Риксон из Университета Крэнфилд спрашивает: «Какие свойства почвы следует измерять и контролировать? Различные почвы будут иметь естественные уровни содержания углерода в почве, независимо от того, как ими управлять ».
Профессор Риксон сказал, что альтернативный подход состоит в том, чтобы игнорировать измерение свойств почвы и поощрять фермеров за ведение сельского хозяйства способами, которые обычно улучшают углеродный углерод в почве, например, уменьшение вспашки, посадка «покровных культур», которые удерживают почву вместе зимой, и буферных полос травы для улавливания стекающей почвы. вне полей под дождем.
Вопросы о деволюции
Правительство согласилось с тем, что большая работа по переходу фермерских хозяйств находится в стадии разработки, и подробности будут опубликованы на пути к революции в 2028 году.
Изменения касаются только Англии. Автономные администрации в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии разрабатывают свои собственные планы.
Шотландия, например, может оставить некоторые прямые выплаты фермерам в случае, если Шотландия станет независимой и будет принята в ЕС.
Это может вызвать замешательство и недовольство в приграничной стране.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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