В Назрани во время спецоперации погибли два силовика и два боевика

Активная фаза спецоперации, проводимой сотрудниками спецслужб, завершена. На месте продолжают работать оперативные группы. В данной перестрелке были убиты двое мужчин, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формирований. Она забаррикадировались в частном доме и отстреливались. По предварительным данным, боевиками были отец и сын Илиевы.

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Назрани с 06:30 мск. Он распространился на несколько улиц (Овражная, Толстого, Чеченская, Вокзальная, Тихая) и на район реки Назрановка. Эта территория была оцеплена для обеспечения безопасности мирных жителей.

Текст: Е. Скобелева