В Назрани во время спецоперации погибли два силовика и два боевика
В боестолкновении, произошедшим сегодня утром с группой боевиков в Назрани (Республика Ингушетия), погибли два сотрудника правоохранительных органов. По имеющейся информации, один силовик скончался от пули на месте, второй – в больнице от полученного ранения.
Активная фаза спецоперации, проводимой сотрудниками спецслужб, завершена. На месте продолжают работать оперативные группы. В данной перестрелке были убиты двое мужчин, подозреваемых в участии в незаконных вооруженных формирований. Она забаррикадировались в частном доме и отстреливались. По предварительным данным, боевиками были отец и сын Илиевы.
Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в
Назрани с 06:30 мск. Он распространился на несколько улиц (Овражная, Толстого, Чеченская,
Вокзальная, Тихая) и на район реки Назрановка. Эта территория была оцеплена для
обеспечения безопасности мирных жителей.
Текст: Е. Скобелева