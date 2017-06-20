В Мексиканской тюрьме “Топо-Чико” приблизительно три тысячи заключенных устроили беспорядки

Это была крупная акция протеста, которая переросла в беспорядки. Она прошла вчера в мексиканской тюрьме "Топо-Чико", штат Нуэво-Леон.







Повод для акции протеста - слухи о том, что исправительное учреждение фактически перейдет под контроль недавно прибывшего туда особо опасного преступника. Это сообщение принадлежит официальному представителю сил безопасности региона Альдо Суасуу. Он проинформировал общественность о том, что в протестах участвовали порядка трех тыс. человек.





Суасуа сообщил следующее: - "Это был cлух, пущенный для того, чтобы дестабилизировать тюрьму". Он обратил внимание на то, что администрация продолжит следить за тем, чтобы ни один заключенный не смог взять сложившуюся ситуацию в тюрьме под свой контроль.





В ходе подавления беспорядков силы безопасности были вынуждены использовать слезоточивый газ.





В результате случившегося двое заключенных травмированы. Их травмы не представляют угрозы для жизни.





Напомним, что в феврале прошлого года в "Топо-Чико" жертвами столкновений оказались 49 человек.





Текст: Т. Сокот