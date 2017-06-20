В Мексиканской тюрьме “Топо-Чико” приблизительно три тысячи заключенных устроили беспорядки
20.06.2017 08:53 / Происшествия / Прочли: 218 человек
В ходе подавления беспорядков силы безопасности использовали слезоточивый газ.
Это была крупная акция протеста, которая переросла в беспорядки. Она прошла вчера в мексиканской тюрьме "Топо-Чико", штат Нуэво-Леон.
Повод для акции протеста - слухи о том, что исправительное учреждение фактически перейдет под контроль недавно прибывшего туда особо опасного преступника. Это сообщение принадлежит официальному представителю сил безопасности региона Альдо Суасуу. Он проинформировал общественность о том, что в протестах участвовали порядка трех тыс. человек.
Суасуа сообщил следующее: - "Это был cлух, пущенный для того, чтобы дестабилизировать тюрьму". Он обратил внимание на то, что администрация продолжит следить за тем, чтобы ни один заключенный не смог взять сложившуюся ситуацию в тюрьме под свой контроль.
В ходе подавления беспорядков силы безопасности были вынуждены использовать слезоточивый газ.
В результате случившегося двое заключенных травмированы. Их травмы не представляют угрозы для жизни.
Напомним, что в феврале прошлого года в "Топо-Чико" жертвами столкновений оказались 49 человек.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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