Три человека в числе погиблих в ходе пожара на Алтае - следователи Алтайского края

Дальше в работу включились следователи Алтайского края. Они заняты проверкой по факту гибели трёх человек в результате пожара, который поизошел в частном доме. Эта информация принадлежит представителям СУ СК по региону.



Этот инцидент случился 8 февраля, в одном из сёл Кулундинского района, Алтайский край.

В СМИ по этому поводу представлено следующее сообщение: «Предварительной причиной смерти могло стать отравление угарным газом».



Исходя из даннях следствия, эти люди распивали спиртное. Дальше все уснули. Потом загорелся диван, который стоял в комнате. Скорее всего поджар случился от не потушенной сигареты.

Напомним, что ранее в Курганской области была организована проверка на предмет двух пожаров, в которых погибли дети.

Текст: Т. Сокот



