Онлайн-табло столичных аэропортов: в Москвы задержаны 450 авиарейсов

Сегодня данные онлайн-табло столичных аэропортов свидетельствуют о том, что 450 авиарейсов оказались задержаны. В том числе еще 41 отменен.







Обратим внимание, что сегодня соглдасно информации на 06:30 мск в столичном аэропорту Домодедово задержали 179 рейсов. Как позже прояснилось два отменили.





В аэропорту Шереметьево тоже такая же ситуация. Задерживаются 270 рейсов, еще 39 оказались отменены.





Во Внукове, исходя из данных онлайн-табло, задерживается один рейс.

В пятницу представители Росавиации проинформировали общественность о том, что задерживается более 130 рейсов по причине сложных метеоусловий.





На днях областное и столичное управления МЧС распространили экстренное предупреждение о ливне. Также говорилось о граде и том, что усиливается ветер в Московском регионе до 19-24 м/с.





Синоптики сообщили, что о неблагоприятном прогнозе на выходные.





Текст:

Т. Сокот



