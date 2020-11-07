Интересная находка в Ирландии: обнаружена капсула времени с российского ледокола





Зовут серферов Конор Макклори и Софи Керран. Они,когда увидели русские буквы на капсуле, решили, что это бомба. Потом заметили дату и подумали, что внутри находится прах человека. В результате они не стали вскрывать капсулу.

Позже эта пара передала предмет своему знакомому. Тот в свою очередь смог перевести написанные на ней слова. Как позже выяснилось, капсуле времени всего лишь 2 года. Дальше они связались с теми, кто запустил эту капсулу. Это была жительница Петербурга. Она положила внутрь капсулы свое письмо, надеясь, что его прочтут. Однако, она мечтала, что это произойдет через 30-40 лет. Саму капсулу запихнули в ледник на Северном полюсе. Он, видимо, растаял.

Текст: Т. Сокот



