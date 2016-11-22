В префектуре Фукусима произошли еще три землетрясения магнитудой до 5,5
22.11.2016 10:29 / Происшествия / Прочли: 94 человек
У берегов Японии зафиксировали подземные толчки, магнитуда которых составила 7,3.
Многочисленные СМИ проинформировали общественность об еще одном землетрясении, магнитуда которого составила 5,5. Оно случилось в японской префектуре Фукусима. Напомним, что у ее берегов ранее специалистами уже были зафиксированы подземные толчки магнитудой в пределах 7,3.
После землетрясения в перфектуре Фукусима было сразу объявлено о мощном землетрясении. Его эпицентр стихии расположился в районе Хамадори, префектура Фукусима. Что касается очага, он залег на глубине приблизительно 50 км. Таково сообщение Национального метеорологического управления страны.
Одновременно в районе наиболее сильных толчков в море специалисты зафиксировали два афтершока. Их магнитуда составила 5,4.
Метеорологи предупредили, что после землетрясения произошло цунами. Его высота составила 3 метра. Оно сейчас приближается к берегам Фукусимы. Для префектур Иватэ, Аомори, Ибараки, Мияги, и Тиба действительным остается предупреждение о волне высотой в пределах одного метра.
Текст:
Сокот Т. Н.
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Источник: LadyVenus.ru
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