В префектуре Фукусима произошли еще три землетрясения магнитудой до 5,5

Многочисленные СМИ проинформировали общественность об еще одном землетрясении, магнитуда которого составила 5,5. Оно случилось в японской префектуре Фукусима. Напомним, что у ее берегов ранее специалистами уже были зафиксированы подземные толчки магнитудой в пределах 7,3.







После землетрясения в перфектуре Фукусима было сразу объявлено о мощном землетрясении. Его эпицентр стихии расположился в районе Хамадори, префектура Фукусима. Что касается очага, он залег на глубине приблизительно 50 км. Таково сообщение Национального метеорологического управления страны.





Одновременно в районе наиболее сильных толчков в море специалисты зафиксировали два афтершока. Их магнитуда составила 5,4.





Метеорологи предупредили, что после землетрясения произошло цунами. Его высота составила 3 метра. Оно сейчас приближается к берегам Фукусимы. Для префектур Иватэ, Аомори, Ибараки, Мияги, и Тиба действительным остается предупреждение о волне высотой в пределах одного метра.





Текст:

Сокот Т. Н.



