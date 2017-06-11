Установлена личность стрелка, который убил четверых человек в Подмосковье

Как установила полиция, мужчина, открывший стрельбу в поселке Кратово Роменского района Московской области, в прошлом работал в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РФ.



Назвали и имя стрелка, бывшего сотрудника МЧС, который в Подмосковье расстрелял четверых людей: Игорь Зенков. Он родился в 1967 году. Согласно информации из одного источника, фигурант кровавого дела уволился из «чрезвычайного» ведомства по выслуге лет, другой же утверждает, что Зенков в МЧС получил травму, после которой проходил лечение в психиатрической лечебнице. «Психбольница» была позднее, а до этого подозреваемый успел поработать в ОМОНе, нес службу в Афганистане и Чечне.

По словам источника, у Зенкова было хобби «собирать в лесах оружие времен ВОВ». Так что, предположительно, стрелял он по людях из винтовки или пистолета военного периода.

Соседи дали однозначную характеристику подозреваемому в массовом убийстве: конфликтный человек. Известно, что Зенков враждовал с соседом из-за того, что тот, построив домик, перегородил ему солнечный свет.

Как установили правоохранители, двое из четырех погибших жили по соседству с главным подозреваемым.

Напомним, сегодня в Подмосковье, в поселке Кратово, разыгралась кровавая драма. Вооруженный мужчина принялся палить из винтовки по прохожих с территории дома, в котором проживает.

Жертвами открытой им стрельбы стали как минимум четверо человек, еще трое участников инцидента получили огнестрельные ранения, среди них также сотрудник Росгвардии.

Преступник подпалил соседский и свой дома и таким образом сумел скрыться от силовиков и в настоящий момент прячется в лесном массиве. Спецоперация по его задержанию все еще продолжается.

Текст: Е. Скобелева