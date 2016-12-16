Под Киевом продолжает гореть склад бытовой химии

Сейчас информацию о пострадавших еще уточняют.

Тушить пожар принялись 9 единиц техники и 55 человек личного состава.

Текст сообщения носит следующий характер: - "в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании ангарного типа. По предварительной информации, в складских помещениях находится бытовая химия и одежда. Площадь пожара составляет около 1500 кв. м.".

Cейчас общая площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Это сообщение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

В настоящий момент какая-либо информация о пострадавших отсутствует. В городе Вишневое, Киевская область, горит склад бытовой химии и одежды.

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