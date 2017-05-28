Мощное землетрясение в Турции: обошлось без жертв

Напомним, что в феврале этого года на западе Турции в провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла. Эпицентр землетрясения располагался в районе города Айваджик. Очаг залегал на глубине 9,25 километров. К слову, на территории Турции за ее историю зарегистрировано более 100 крупных землетрясений силой 7 баллов и более.

Землетрясение ощутили жители соседних городов. Турецкие сейсмологи не сообщали о человеческих жертвах и разрушениях в результате происшествия.

В турецкой провинции Мугла, на расстоянии 400 километров к югу от Стамбула, произошло землетрясение магнитудой 5,1 балла. Подземные толчки зафиксировали на глубине 10 километров в районе Саруханлы.

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