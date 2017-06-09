Ирина Шейк поругалась со свекровью

31-летняя модель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер начали встречаться в начале 2015 года. После пяти месяце романа, актер познакомил свою необычайно красивую девушку с любимой матерью Глорией Кампано. Брэдли, с детства дороживший семьей, очень сблизился с мамой после смерти отца, и ее мнение для него было очень важным.

У Ирины сложились очень хорошие отношения с мамой. Женщины много времени проводили вдвоем. Они вместе посещали светские мероприятия, ходили по магазинах и на прогулки. Глория даже переехала жить к сыну и невестке.

Но вскоре после рождения первенца Шейк и Купера, дочки Леи де Сен, отношения между Ириной и свекровью резко ухудшились. По словам инсайдеров, новоиспеченная бабушка стала активно участвовать в воспитании внучки, и у женщин появилось много поводов для споров.

Брэдли полностью поддерживает свою любимую, и чтобы избежать скандалов в семье, попросил маму переехать. Теперь Глория лишь изредка навещает внучку, когда Ирина уезжает по работе, или просто отсутствует дома.

Знаменитая модель стала мамой чуть больше месяца назад. Ирина души не чает в своей дочери и старается проводить с ней как можно больше времени. Она даже отказалась от услуг няни.

Текст: Е. Скобелева