Ирина Шейк поругалась со свекровью
До рождения первенца у Ирины Шейк были прекрасные отношения с мамой ее супруга Брэдли Купера. А сейчас женщины видимо разругались не на шутку.
31-летняя модель Ирина Шейк и 42-летний актер Брэдли Купер
начали встречаться в начале 2015 года. После
пяти месяце романа, актер познакомил свою необычайно красивую девушку с любимой
матерью Глорией Кампано. Брэдли, с детства дороживший семьей, очень сблизился с
мамой после смерти отца, и ее мнение для него было очень важным.
У Ирины сложились
очень хорошие отношения с мамой. Женщины много времени проводили вдвоем. Они вместе
посещали светские мероприятия, ходили по магазинах и на прогулки. Глория даже
переехала жить к сыну и невестке.
Но вскоре после рождения первенца Шейк и Купера, дочки Леи
де Сен, отношения между Ириной и свекровью резко ухудшились. По словам
инсайдеров, новоиспеченная бабушка стала активно участвовать в воспитании
внучки, и у женщин появилось много поводов для споров.
Брэдли полностью поддерживает свою любимую, и чтобы избежать
скандалов в семье, попросил маму переехать. Теперь Глория лишь изредка навещает
внучку, когда Ирина уезжает по работе, или просто отсутствует дома.
Знаменитая модель стала мамой чуть больше месяца назад. Ирина
души не чает в своей дочери и старается проводить с ней как можно больше
времени. Она даже отказалась от услуг няни.
Текст: Е. Скобелева