Власти Мозамбика заявляют, что задержали пять человек после того, как нашли их с трофеями диких животных

Их арестовали в Тете недалеко от границы с Малави.

Подозреваемые заявили, что все трофеи куплены у браконьеров в районах Кахора-Басса и Магое. Они их планировали продать в столице провинции Тете.

Ситуацию прокомментировала представитель полиции Селина Роке. Она сообщила, что у инспекторов из отдела консервации есть информация о подозреваемых, которой они поделились с преступным подразделением, провоцирующим арест.