В Иерусалиме продолжаются стычки мусульман с представителями местной полиции

К этому времени есть пострадавшие – приблизительно 40 человек. Эти люди пострадали от слезоточивого газа в результате столкновений палестинцев с израильскими военными. Инцидент случился на Западном берегу реки Иордан, район города Наблуса.







Подобные столкновения произошли в таких городах как Калькиль и Хеврон.





Текст: Т. Сокот



