Тереза Мэй признала: слепота британских властей к беде жильцов сгоревшей высотки и их родных – «провал государства»

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй спустя неделю после пожара в высотном здании «Гренфелл-тауэр» принесла извинения пострадавшим семьям за действия властей (точнее – вопиющее бездействие и равнодушие. – Авт.) сразу после трагедии в жилой высотке.



«Поддержка на местах в считанные часы после пожара оказалась недостаточной. Люди лишились крыши над головой, не понимали, что происходит, что им следует сейчас предпринять, куда обращаться за помощью. Это полный провал государства – на местном, на государственному уровне. Людям не была оказана достаточная помощь, когда они нуждались в ней больше всего. Как премьер, я прошу прощения за это, за такой провал. И как премьер, я беру на себя ответственность за то, чтобы все теперь сделать правильно», – заявила политик.

Напомним, британцы были шокированы полным игнорированием властями пожара в жилом небоскребе. По состоянию на данный момент, из уничтоженных огнем квартир вынесли уже 79 тел. Но глава правительства Тереза Мэй трое суток после трагедии, такое впечатление, избегала лично встретиться с людьми, оставшимися без крова, родными многочисленных жертв этого страшного своими последствиями пожара. Чем вызвала негодование сограждан. Более того, порядка тысячи разозленных таким поведением премьера граждан четыре дня назад собирались у стен ее резиденции на Даунинг-стрит и требовали, чтобы Мэй шла в отставку.

Напомним, в ночь на 14 июня горел 24-этажный дом с 120 квартирами в престижном районе на западе Лондона. Пожар не могли ликвидировать несколько суток. Часть жильцов эвакуировали. Но многие на данный момент числятся без вести пропавшими. Спасатели ищут в уничтоженных огнем квартирах останки их владельцев, которым не удалось спастись из огненной ловушки. На данный момент найдено уже 79 тел. И цифра жертв, по всей вероятности, будет расти. По предварительным подсчетам, в момент возгорания в здании могло находиться до 600 человек. Поисковые работы в сгоревшем небоскребе продолжаются.

Текст: Е. Скобелева