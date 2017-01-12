Страны Европы переживают аномально морозную погоду
12.01.2017 13:33 / Происшествия / Прочли: 244 человек
Есть погибшие в Чехии. В этой стране морозы не смогли пережить 6 человек.
Тела четырех из них обнаружили на улицах столицы страны - Праги. Однако, погибшие имели возможность найти приют в организованных муниципальными властями и гуманитарными организациями на период холодов общежитиях, которые предназначались для бездомных. Однако, они такой возможностью не воспользовались.
В Греции согласно обнародованным официальным данным известно, что тоже есть жертвы непогоды. Ими стали два человека. Одного мужчину обнаружили спасатели в состоянии сильного обморожения. Его сразу доставили в больницу. Однако, его так и не удалось спасти. От отравления угарным газом скончалась еще одна женщина. Это произошло в тот момент, когда она пыталась спастись от мороза, растопив камин.
В Сербии тоже от переохлаждения погиб один человек. Поиски еще одного тоже продолжаются. В настоящий момент он числится пропавшим без вести.
Власти заняты тем, что вводят режим ЧС. На это их вынудили морозы и снегопады. В настоящий момент в срочном режиме принимаются все необходимые экстренные решения. Так, режим чрезвычайной ситуации объявили сразу в девяти муниципалитетах Сербии. На всей территории страны тоже объявили красный уровень опасности. Напомним, что это наивысший из пяти возможных.
Кстати, морозы, которые сейчас начали называть сибирскими, оказались основной причиной того, что на водных артериях страны – Саве и Дунае – оказалось остановлено судоходство по причине льда. Сейчас он сковывает более мелкие реки и озера страны.
Кстати, подобное решение принято властями Болгарии. В связи с непогодой созывался оперативный штаб. Итоги этого совещания прокомментировал губернатор области Русе Стефко Бурджиев. Он сообщил, что "лед на болгарском участке Дуная занимает около 50% русла реки и может нанести судам серьезные повреждения. Плавсредства должны быть переведены на зимние стоянки и находиться под постоянным наблюдением".
Чрезвычайное положение ввели на греческих островах Скопелос и Алонисос, архипелаг Северные Спорады. Также это сообщение касается муниципалитета Кими-Аливери, остров Эвбея.
Префект Центральной Греции Костаса Бакоянни сообщил, что в муниципалитете Кими-Аливери по причине снега остались заблокированными 10 деревень. На островах Алонисос и Скопелос можно наблюдать перебои с подачей водоснабжения, электроэнергии, есть проблемы и с городской телефонной связью.
В таких условиях актуальна благотворительность. С последствиями холодов сейчас актуально оказать посильную поддержку тем, кто в такую непогоду все-таки рискует остаться на улице. Официальные власти начали помогать добровольцам.
Так, чешские благотворительные организации приняли решение о том, что им необходимо принять все меры по оказанию помощи лишенным крова гражданам. Лишь в центральных пражских районах их таких сегодня насчитывается более пяти тысяч. Этим людям продолжают раздавать горячую еду и безалкогольные напитки. Для них устраивают пункты обогрева, предлагая в свою очередь разместить на ночь в приютах.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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