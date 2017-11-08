США решили ужесточить санкции против Кубы

Ограничительные меры касаются армии, а также службы безопасности Кубы.



Не так давно президент США Дональд Трамп сделал заявление, что планирует продолжить оказывать санкционного давления в отношении Венесуэлы и Кубы.

На этот заявление есть ответ Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Ее представители призвали власти США, чтобы они прекратили блокаду Кубы.





Текст: Т. Сокот



