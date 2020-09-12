В Google разрешили сотрудникам, чтобы они работали удаленно до лета 2021 года





Суть в том, что компания позволит работать удаленно тем сотрудникам, которым не нужно постоянно находиться в офисе.

Мнение гендиректора компании Сундар Пичаи по этому поводу следующее: "Мы надеемся, что это предоставит сотрудникам необходимые гибкие рамки, которые необходимы для того, чтобы балансировать работу с заботой о себе и своих близких в ближайший год".

Текст: Т. Сокот



