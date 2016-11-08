Румыния – Польша, прогноз на матч отборочного турнира ЧМ-2018
Ситуация в группе Е отбора чемпионата мира-2018 такова, что едва ли не каждый матч может иметь решающее значение. А уж поединок 11 ноября 2016 в Бухаресте, где сойдутся две команды из числа лидеров, тем более.
Обе сборные пока не изведали горечи поражений. Вся разница в том, что у поляков на одну победу больше, а вот Румыния сгоняла две ничьи, но зато отправила в нокаут команду Армении – 5:0. Но это ровным счетом ничего не значит, поскольку армяне в этом турнире выступают в роли мальчика для битья: на их счету ни одного очка и только один забитый мяч.
Определить, какая из этих двух сборных может считаться фаворитом, задача не из простых. Фактор домашнего поля у румын не всегда себя оправдывает, что они и доказали, не сумев справиться в Бухаресте с Черногорией (1:1). А ведь в этой встрече также многое решалось: черногорцы, как ни странно, лидируют в группе по дополнительным показателям, набрав одинаковое количество очков с Польшей. И если оставить за скобками результативную игру румын с Арменией, то в двух других поединках румынские форварды сподобились только на один забитый мяч. Маловато! Нынешняя сборная Румынии под водительством немецкого специалиста Кристофа Даума – это команда без звезд. Исключение – сам главный тренер, который четырнадцать лет назад становился со своим "Штутгартом" чемпионом Германии.
А вот у Польши со звездами все в порядке. И, конечно, самой яркой из них является нападающий Левандовски, один из ключевых форвардов "Баварии". Он стал автором одного из голов в ворота сборной Армении в последнем отборочном матче, а еще до этого оформил хет-трик в очень важном поединке с Данией (3:2). И как тут не вспомнить о еще одном ярком футболисте – полузащитнике Блащиковски, который уже не первый год блистает за "Вольфсбург".
И все же нельзя не помнить, что сборная Польши при всем своем сыгранном составе часто является командой настроения. Что-то не пошло, и она способна сломаться, уступая сопернику, который значительно ниже классом.
Именно по этой причине букмекерские конторы онлайн, хотя и отдают некоторое предпочтение гостям, расценивая их шансы на победу выше, но это не слишком большая разница в коэффициентах. "Марафон", например, дает 3.16 – 3.25 – 2.52. Нам видится вполне реальным ничейный исход встречи, хотя стоит присмотреться и к тому, что обе сборные дружными усилиями не смогут забить больше двух голов. Коэффициент на эту ставку также симпатичен: ТМ (2,5) – 1.63.