О лесном пожаре в Забайкалье: огонь охватил 700 гектаров тайги





Это был пожар в Ононском районе. Чтобы его ликвидировать направились 89 человек. В своей работе эти люди использовали 26 единиц техники.

Что касается площади возгорания составило 730 гектаров. По словам ведомства, огонь перешёл в тайгу из степи. Сотрудники правоохранительных органов ищут виновных в нарушении правил пожарной безопасности.

Согласно ранее обнародованной информации в Забайкальском крае специалистами зафиксировано семь пожаров, в том числе четыре пожара бушевали на площади 785 гектаров. Три пожара специалисты локализовали на площади 4118 гектаров.

Текст: Т. Сокот



