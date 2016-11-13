Ученые: мужчинам действительно сложно думать и делать несколько задач одновременно
Научные специалисты из Высшей школы экономики в России решили провести эксперимент, что подтвердить существенные различия между работой мозга мужчин и женщин. Они пригласили 140 добровольцев обеих полов во возрасте от 20 до 65 лет. По условиям опыта, участники должны были выполнять разные несложные задания по очереди.
Пока участники «боролись» с задачами, ученые в это время фиксировали
все изменения в мозговой деятельности испытуемых. Потом исследователи
проанализировали активность определенных зон мозга.
Оказалось, что мозг мужчины, выполняя много задач без
передышки, потреблял большое количество энергии. Также запускались дополнительные
участки, которые у женщин не подключались к выполнению заданий. Ученые сделали
вывод, что для мужчин многозадачность – кнопка пуска сложных процессов в мозгу,
которые утомляют и истощают его.
Одним из возможный объяснений таких различий ученые
считают историческую необходимость. Ведь женщины за много столетий научились
совмещать домашние обязанности, уход за детьми, работу, соответственно, к таким
условиям приспособился и их мозг.
Текст: Е. Скобелева