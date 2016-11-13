Ученые: мужчинам действительно сложно думать и делать несколько задач одновременно

Пока участники «боролись» с задачами, ученые в это время фиксировали все изменения в мозговой деятельности испытуемых. Потом исследователи проанализировали активность определенных зон мозга.



Оказалось, что мозг мужчины, выполняя много задач без передышки, потреблял большое количество энергии. Также запускались дополнительные участки, которые у женщин не подключались к выполнению заданий. Ученые сделали вывод, что для мужчин многозадачность – кнопка пуска сложных процессов в мозгу, которые утомляют и истощают его.

Одним из возможный объяснений таких различий ученые считают историческую необходимость. Ведь женщины за много столетий научились совмещать домашние обязанности, уход за детьми, работу, соответственно, к таким условиям приспособился и их мозг.