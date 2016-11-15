Путин с Трампом впервые переговорили по телефону

Также российский лидер пожелал американскому успеха в реализации своей предвыборной программы и заверил собеседника в том, что Россия готова выстраивать "на принципах равноправия и взаимоуважения" диалог с новой президентской администрацией США.

В своем разговоре лидеры двух сильных на политической карте мира государств пришли к соглашению, что на данный момент отношения между странами пребывают в крайне неудовлетворительном состоянии. И выразили готовность двигаться к их нормализации.





Текст: Е. Скобелева