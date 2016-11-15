Путин с Трампом впервые переговорили по телефону
15.11.2016 09:03 / Политика / Прочли: 278 человек
Главы двух государств пообщались посредством телефонной связи в первый раз с момента избрания Дональда Трампа президентом Соединенных Штатов.
Глава Российской Федерации Владимир Путин и новоизбранный американский президент провели первый телефонный разговор с момента назначения Дональда Трампа на пост главы США. Темой разговора лидеров двух стран, сообщается на сайте президента РФ, стали возможности сотрудничества по сирийскому вопросу и углубление торговых связей.
Также российский лидер пожелал американскому успеха в реализации своей предвыборной программы и заверил собеседника в том, что Россия готова выстраивать "на принципах равноправия и взаимоуважения" диалог с новой президентской администрацией США.
В своем разговоре лидеры двух сильных на политической карте мира государств пришли к соглашению, что на данный момент отношения между странами пребывают в крайне неудовлетворительном состоянии. И выразили готовность двигаться к их нормализации.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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