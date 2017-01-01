Певица Мэрайя Кэри опозорилась на главном новогоднем шоу Нью-Йорка

Мэрайя Кэри попала в неудобное положение на главном ежегодном новогоднем шоу Нью-Йорка «Dick Clark’s Rockin’ New Year’s Eve». Яркое шоу телеканала ABC транслируется на Таймс-сквер, где в новогоднюю ночь опускается по флагштоку знаменитый стеклянный шар.



Исполнительница, выступающая как хэдлайнер шоу, начала петь песню «Emotions» и выпала из фонограммы. Артистка опустила микрофон и перестала открывать рот, а ее голос продолжил звучать из динамиков. На видеозаписи видно, что конфуз сильно расстроил Мэрайю, ее глаза заблестели от наполнивших их слёз. Певица растерялась на несколько секунд, и объяснила произошедшее потерей звука, а также предложила зрителям спеть вместо нее.

Позже представитель Кэри рассказал изданию «Hollywood Reporter», что Мэрайя в последнее время много гастролировала и не успела хорошо подготовиться к новогоднему представлению. Несмотря на объяснения, зрители концерта пишут в соцсетях, что карьера знаменитой певицы оказалась под большой угрозой.

Текст: Е. Скобелева