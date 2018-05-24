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На севере Якутии паводок: введен режим ЧС

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На севере Якутии паводок: введен режим ЧС

24.05.2018 09:38 / Происшествия / Прочли: 268 человек

В Среднеколымском районе, север Якутии, было решено объявить режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Здесь паводок подтопил труднодоступное село Березовка. 

Что касается остальных населенных пунктах, расположенных по течению реки, здесь уровень воды был ниже критического. Эта информация принадлежит Юрию Зайцеву, главе госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. 
Текст: Т. Сокот

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Источник: LadyVenus.ru
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