Число жертв ДТП в Дагестане составило шесть человек
12.01.2017 12:46 / Происшествия / Прочли: 254 человек
Экстренные службы региона сообщили, что пять человек в этому времени погибли на месте. Один из них позже скончался в больнице.
Шесть человек погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на юге Дагестана. Это сообщение экстренных служб региона.
Текст сообщения носит следующий характер: - "на месте погибли пять человек, еще один позднее скончался в больнице".
Авария случилась в Дербентском районе.
В МВД Дагестана сообщили о том, что погибли сразу пять человек. Среди них оказалось двое деток.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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