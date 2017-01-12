Число жертв ДТП в Дагестане составило шесть человек

Шесть человек погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на юге Дагестана. Это сообщение экстренных служб региона.







Текст сообщения носит следующий характер: - "на месте погибли пять человек, еще один позднее скончался в больнице".





Авария случилась в Дербентском районе.





В МВД Дагестана сообщили о том, что погибли сразу пять человек. Среди них оказалось двое деток.





Текст: Т. Сокот



