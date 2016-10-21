В черногорском поселке был поруган памятник Гагарину

В крошечном курортном поселке Радовичи, раскинувшемся в прибрежной зоне Черногории, неустановленные лица осквернили памятник Юрию Гагарину, первому космонавту. Произошел неприятный инцидент в ночь на четверг, 20 октября. О поругательстве над монументом рассказал местный предприниматель, а по совместительству председатель общества «Пики Российской цивилизации» Юст Ругел, который инициировал установку статуи и которому принадлежит участок.



«Я как раз собрался заменить одну из лампочек, из тех, что его освещают, тогда и заметил, что памятник осквернили. Стремились именно опоганить, а не разрушить», – уверен Ругел. При этом руководитель общественной организации отмечает, что возле памятника растет дикий гранат и, вероятнее всего, группа неизвестных его переспелыми плодами забросала фигуру астронавта, оставив на ней красно-розовые подтеки.

До этого на памятник никто не покушался, в адрес самого бизнесмена угроз не было. Ко всему прочему, отмечает предприниматель, место, где стоит бюст космонавта, людным не назовешь, а той ночью лил дождь, так что вероятность того, что вандалы прходили неподалеку и спонтанно надумали похулиганить, исключена.



Господин Юст обратился к местным блюстителям правопорядка, наряд полиции прибыл по вызову и осмотрел место преступления.



Бюст астронавта появился в курортных Радовичах (муниципалитет Тиват) 12 апреля 2016-го – в честь 55-летия первого полета человека в космос. На торжественном открытии присутствовали около сотни сельчан и представителей русской диаспоры.

Авторство памятника принадлежит талантливому московскому скульптору Вадиму Кириллову. Высота скульптуры с учетом постамента достигает 2,7 м, отдельно бюст Гагарина, материалом для которого послужил акриловый цемент, – 90 см, шлем изготовлен из полированной нержавейки. Надпись на памятнике гласит: «Юрий Гагарин» и временной период – «1961–2016».

Текст: Е. Скобелева