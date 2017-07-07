Штаты продадут Польше современные зенитные комплексы «Патриот»
Представители Пентагона (оборонное ведомство США) и Министерства обороны Польши подписали договор о поставках в европейскую страну противоракетных комплексов «Patriot». Соглашение было подписано во время приезда в Варшаву американского президента Дональда Трампа.
Как сообщил глава Минобороны РП Антони Мачеревич, комплексы ПРО оснащены системой управления огнем IBCS и радаром. Он считает, что такое вооружение позволит Польше противостоять российским тактическим ракетным комплексам «Искандер».
Согласно подписанному договору, первые «Патриоты» привезут в Польшу в 2022 году
и смонтируют до оперативной готовности на протяжении года. О своем намерении закупить
восемь американских комплексов ПРО Польша заявила еще в 2015 году. Сейчас министр
обороны Мачеревич уточнил, что сумма сделки достигнет почти 8 миллиардов
долларов.
Текст:
Е. Скобелева