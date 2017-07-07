Штаты продадут Польше современные зенитные комплексы «Патриот»

Как сообщил глава Минобороны РП Антони Мачеревич, комплексы ПРО оснащены системой управления огнем IBCS и радаром. Он считает, что такое вооружение позволит Польше противостоять российским тактическим ракетным комплексам «Искандер».

Согласно подписанному договору, первые «Патриоты» привезут в Польшу в 2022 году и смонтируют до оперативной готовности на протяжении года. О своем намерении закупить восемь американских комплексов ПРО Польша заявила еще в 2015 году. Сейчас министр обороны Мачеревич уточнил, что сумма сделки достигнет почти 8 миллиардов долларов.

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Е. Скобелева