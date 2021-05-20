Бельгийская охота на хорошо вооруженного ультраправого солдата
20.05.2021 08:50 / Криминал / Прочли: 464 человек
Военный спецназ прибыл ночью в лес национального парка Хоге Кемпен в Дилсен-Стоккем, среда, 19 мая 2021 г.
Это была в военная поддержка, которая прибыла в национальный парк Хоге-Кемпен в среду в рамках операции.
Специальные бельгийские полицейские подразделения ищут хорошо вооруженного солдата с крайне правыми взглядами, который, по их мнению, представляет серьезную угрозу.
Имя подозреваемого - Юрген Конингс, военный инструктор по стрельбе. Он забрал оружие из казармы.
Известно,что в прошлом он угрожал вирусологу Марку Ван Рансту, руководившему мерами общественного здравоохранения Бельгии в связи с коронавирусом.
Согласно последним сообщениям, около 350 полицейских и некоторые военные были размещены в национальном парке недалеко от голландской границы и вокруг него. По сообщениям, в 18:35 по местному времени (17:35 BST) в этом районе было слышно шесть выстрелов или «взрывов», однако неясно, была ли это стрельба. Автомагистраль, проходящая через этот район, была закрыта из-за операции.
Бельгийская полиция предупредила общественность не приближаться к подозреваемому. Власти заявляют, что он представляет собой наивысший уровень угрозы по их четырехбалльной шкале и может иметь планы нападения на отдельных лиц или учреждения.
Сейчас задаются вопросы, почему известным сторонникам ультраправых был разрешен доступ к военному оружию. В сообщениях говорилось, что он забрал оружие с базы в Леопольдсбурге под предлогом организации стрельбы по мишеням.
В течение нескольких часов обыскивали лес недалеко от города Дилсен-Стоккем, недалеко от его дома в северной провинции Лимбург, после того, как была обнаружена машина, принадлежащая солдату, с тяжелым оружием.
Внутри машины они обнаружили четыре противотанковых гранатомета и боеприпасы. Специалисты полагают, что подозреваемый все еще вооружен другим оружием, в том числе автоматом, и имеет бронежилет.
Затем полиция закрыла национальный парк Хоге-Кемпен, лес и пустоши площадью 12 000 гектаров (46 квадратных миль), недалеко от голландской границы. В сообщениях говорится, что несколько казарм закрыты, солдатам запрещено покидать их.
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