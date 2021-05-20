Бельгийская охота на хорошо вооруженного ультраправого солдата





Это была в военная поддержка, которая прибыла в национальный парк Хоге-Кемпен в среду в рамках операции.

Специальные бельгийские полицейские подразделения ищут хорошо вооруженного солдата с крайне правыми взглядами, который, по их мнению, представляет серьезную угрозу.

Имя подозреваемого - Юрген Конингс, военный инструктор по стрельбе. Он забрал оружие из казармы.

Известно,что в прошлом он угрожал вирусологу Марку Ван Рансту, руководившему мерами общественного здравоохранения Бельгии в связи с коронавирусом.

Согласно последним сообщениям, около 350 полицейских и некоторые военные были размещены в национальном парке недалеко от голландской границы и вокруг него. По сообщениям, в 18:35 по местному времени (17:35 BST) в этом районе было слышно шесть выстрелов или «взрывов», однако неясно, была ли это стрельба. Автомагистраль, проходящая через этот район, была закрыта из-за операции.

Бельгийская полиция предупредила общественность не приближаться к подозреваемому. Власти заявляют, что он представляет собой наивысший уровень угрозы по их четырехбалльной шкале и может иметь планы нападения на отдельных лиц или учреждения.

Сейчас задаются вопросы, почему известным сторонникам ультраправых был разрешен доступ к военному оружию. В сообщениях говорилось, что он забрал оружие с базы в Леопольдсбурге под предлогом организации стрельбы по мишеням.

В течение нескольких часов обыскивали лес недалеко от города Дилсен-Стоккем, недалеко от его дома в северной провинции Лимбург, после того, как была обнаружена машина, принадлежащая солдату, с тяжелым оружием.

Внутри машины они обнаружили четыре противотанковых гранатомета и боеприпасы. Специалисты полагают, что подозреваемый все еще вооружен другим оружием, в том числе автоматом, и имеет бронежилет.

Затем полиция закрыла национальный парк Хоге-Кемпен, лес и пустоши площадью 12 000 гектаров (46 квадратных миль), недалеко от голландской границы. В сообщениях говорится, что несколько казарм закрыты, солдатам запрещено покидать их.



