В Чувашии со льдины спасатели сняли дюжину рыбаков

В девятом с четвертью часу утра в Приволжский региональный центр МЧС поступило сообщение о чрезвычайном происшествии – на реке Волге от основной массы ледяного покрова откололась льдина с находящимися на ней двенадцатью рыбаками. И их отнесло течением.

Инцидент случился в акватории реки в Моргаушском районе. Без промедлений по месту выдвинулось спасательное подразделение и экстренные службы.

Как уведомили позднее в районном главке МЧС, спасательные работы были завершены в 11:10 по московскому времени с дрейфующей ледяной глыбы сняли всех 12 рыболовов. К счастью, пострадавших среди любителей зимней рыбалки нет, состояние всех спасенных прибывшие для оказания необходимой помощи медики расценили как удовлетворительное.

Текст: Е. Скобелева