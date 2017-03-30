Происшествие в аэропорту Сингапура: между собой столкнулись самолеты компаний Scoot и Emirates

Речь идет о пассажирских лайнерах, которые принадлежат авиакомпаниям Scoot и Emirates. Они столкнулись минувшей ночью в сингапурском аэропорту Чанги. Об этом происшествии общественность проинформировали представители сингапурского бюджетного авиаперевозчика.



Так, в результате инцидента пострадавшие отсутствуют. Известно, что на борту Boeing 787, который принадлежит компании Scoot, находились 303 пассажира. Что касается числа пассажиров в лайнере Emirates, эта информация отсутствует.

Исходя из распространенных изображений, повреждения получили крыло и киль самолетов.





В заявлении сингапурского авиаперевозчика сказано, что "в настоящее время власти совместно с представителями компаний, а также аэропорта Чанги выясняют причины случившегося".





Текст:

Т. Сокот



