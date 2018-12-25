США испытали две мощные «царь-бомбы»

Эти бомбы сбросил стратегический бомбардировщик. Броал он их с базы, что расположена в Миссури.



Что касается массы бомбы, она составила целых 3,6 тонны.

Кстати, снаряд предназначен, чтобы уничтожить сверхмощные бункера и укрытия.

Эта бомба уничтожить может приблизительно 19 метров глубины армированного бетона. Она способна проникнуть в грунт в пределах глубины 61 метр.

Текст: Т. Сокот



