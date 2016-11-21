Ремонт и обустройство ванной комнаты
21.11.2016 17:22 / Общество / Прочли: 103 человек
Если интерьер ванной комнаты перестал восхищать вас, а сантехника все чаще барахлит, значит, настало время кое-что изменить. Чтобы слегка улучшить положение дел, можно переоборудовать помещение.
Кроме чистоты и дизайна, в данном помещении очень важно то, насколько качественно установлены сантехнические приборы и как они справляются со своими функциями. Если вы не умеете самостоятельно демонтировать и устанавливать сантехнику, облицовывать стены и полы кафелем, монтировать подвесные потолки, то необходимо пригласить специалистов, которые сделают все как надо. Кроме того, нужно сделать поверку счетчиков воды, чтобы потом не проводить наружных работ еще раз.
Нужны весьма значительные затраты на оплату работникам, замену унитаза и раковины, а также труб, электропроводки и облицовку поверхностей, на закупку материалов. Если вы хотите сэкономить, то можно сделать все работы своими руками, однако это будет дольше и потребует от вас больших усилий.
Полный ремонт ванной комнаты подразумевает демонтаж старых инженерных коммуникаций, старых напольных материалов и стеновой отделки. Скорее всего, понадобится замена стальных канализационных труб и водопроводных труб на более надежные металлопластиковые изделия.
Особенно большое внимание следует уделить дизайну и планировке помещения. Задача осложняется тем, что в большинстве квартир ванные комнаты имеют крохотные размеры. Необходимо расставить сантехническое оборудование так, чтобы приборами удобно было пользоваться. При этом каждый сантиметр пространства на вес золота.
Отличный способ сэкономить объем помещения - замена старой ванной на модную нынче душевую кабину. Однако если вы любите принимать ванну лежа, этот вариант вам не подходит. С одной стороны, в ванне можно лежать, а с другой стороны, в ней можно принимать душ - это универсальная конструкция, в отличие от душевой кабины. Но есть такой недостаток, как разбрызгивание воды: шторы не всегда помогают, поэтому на полу появляется вода. Таких проблем не бывает у владельцев душевых кабин.
Во многих ванных комнатах трубы и стояки ничем не замаскированы. Сегодня есть различные дизайнерские приемы, позволяющие скрыть эти коммуникации. Для этого используют короба из влагостойкого гипсокартона или пластиковых панелей. С помощью таких материалов можно отлично скрыть трубы, обеспечив при этом возможность быстрого доступа к вентилям и счетчикам.
В таком маленьком пространстве очень важно организовать место для хранения всевозможных предметов - тряпок, щеток, мыльниц, шампуней, препаратов для уборки и всего того, чем обычно заставлены бортики ванной. Для этого можно установить узкие шкафчики или полки, которые бывают в настенном и напольном исполнении.
В ванной комнате почти всегда повышенный уровень влажности, на полу нередко остаются мокрые следы. Это очень опасно в том плане, что пол становится скользким. Для предотвращения падений необходимо положить коврик с прорезиненной поверхностью.
Грамотный ремонт ванной комнаты поможет сделать ее современной, безопасной и удобной в эксплуатации.
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Источник: LadyVenus.ru
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