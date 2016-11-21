Ремонт и обустройство ванной комнаты

Кроме чистоты и дизайна, в данном помещении очень важно то, насколько качественно установлены сантехнические приборы и как они справляются со своими функциями. Если вы не умеете самостоятельно демонтировать и устанавливать сантехнику, облицовывать стены и полы кафелем, монтировать подвесные потолки, то необходимо пригласить специалистов, которые сделают все как надо. Кроме того, нужно сделать поверку счетчиков воды , чтобы потом не проводить наружных работ еще раз.

Нужны весьма значительные затраты на оплату работникам, замену унитаза и раковины, а также труб, электропроводки и облицовку поверхностей, на закупку материалов. Если вы хотите сэкономить, то можно сделать все работы своими руками, однако это будет дольше и потребует от вас больших усилий.

Полный ремонт ванной комнаты подразумевает демонтаж старых инженерных коммуникаций, старых напольных материалов и стеновой отделки. Скорее всего, понадобится замена стальных канализационных труб и водопроводных труб на более надежные металлопластиковые изделия.

Особенно большое внимание следует уделить дизайну и планировке помещения. Задача осложняется тем, что в большинстве квартир ванные комнаты имеют крохотные размеры. Необходимо расставить сантехническое оборудование так, чтобы приборами удобно было пользоваться. При этом каждый сантиметр пространства на вес золота.

Отличный способ сэкономить объем помещения - замена старой ванной на модную нынче душевую кабину. Однако если вы любите принимать ванну лежа, этот вариант вам не подходит. С одной стороны, в ванне можно лежать, а с другой стороны, в ней можно принимать душ - это универсальная конструкция, в отличие от душевой кабины. Но есть такой недостаток, как разбрызгивание воды: шторы не всегда помогают, поэтому на полу появляется вода. Таких проблем не бывает у владельцев душевых кабин.

Во многих ванных комнатах трубы и стояки ничем не замаскированы. Сегодня есть различные дизайнерские приемы, позволяющие скрыть эти коммуникации. Для этого используют короба из влагостойкого гипсокартона или пластиковых панелей. С помощью таких материалов можно отлично скрыть трубы, обеспечив при этом возможность быстрого доступа к вентилям и счетчикам.

В таком маленьком пространстве очень важно организовать место для хранения всевозможных предметов - тряпок, щеток, мыльниц, шампуней, препаратов для уборки и всего того, чем обычно заставлены бортики ванной. Для этого можно установить узкие шкафчики или полки, которые бывают в настенном и напольном исполнении.

В ванной комнате почти всегда повышенный уровень влажности, на полу нередко остаются мокрые следы. Это очень опасно в том плане, что пол становится скользким. Для предотвращения падений необходимо положить коврик с прорезиненной поверхностью.

Грамотный ремонт ванной комнаты поможет сделать ее современной, безопасной и удобной в эксплуатации.