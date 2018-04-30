Происшествие в Ливии: разбился военно-транспортный самолет

Речь идет о военно-транспортном самолете, который потерпел крушение в Ливии. В числе погибших трое членов экипажа, еще один пострадал. Эта информация обнародована в источниках ВС страны.







Характер происшествия следующий: - воздушное судно разбилось на момент взлета с аэродрома, район одного из самых крупных в стране нефтяных месторождений Эш-Шарара, что расположен на юго-западе от Триполи.





Столкнувшись с землей транспортник взорвался.





По факту случившегося начато расследование. Специалисты выясняют все причины катастрофы. Иные подробности случившегося не приводится.





Текст: Т. Сокот



