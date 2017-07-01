В Бурятии продолжаются лесные пожары
01.07.2017 22:29 / Происшествия / Прочли: 309 человек
Самолет-амфибия МЧС РФ прибыл в Бурятию, чтобы побороться с лесными пожарами. Помимо самолета-амфибии в регионе активно работают два вертолета Ми-8 МЧС.
Речь идет о самолете-амфибия Бе-200ЧС, который принадлежит МЧС России. Он прибыл в Бурятию, чтобы бороться с лесными пожарами. Это сообщение принадлежит пресс-службе регионального управления МЧС.
В сообщении сказано следующее: - "МЧС России усиливает группировку воздушных судов в Бурятии. В пятницу в республику прибыл самолет-амфибия Бе-200ЧС. В субботу борт МЧС России работает в Селенгинском районе".
Обратим внимание, что применение авиации в процессе тушения лесных пожаров позволяет существенно сократить площадь горения.
В пресс-службе сообщили, что Бе-200 способен всего лишь за один раз вылить на лес в пределах 12 тонн воды. Помимо самолета-амфибии в регионе работают два вертолета Ми-8 МЧС России - они патрулируют местность, перебрасывают на тушение пожаров сотрудников Авиалесоохраны и необходимое оборудование, сбрасывают воду с помощью водосливного устройства.
Согласно обнародованным данным Республиканского агентства лесного хозяйства на протяжении суток в Бурятии потушили 14 пожаров. Общая площадь возгорания составила приблизительно 800 га. К этому времени локализированы еще 11 очагов. Площадь возгорания - 550 га. В настоящий момент активно тушат 30 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила приблизительно 8 тыс. га. В том числе огонь охватил Джергинский и Байкальский заповедники, территорию Улан-Удэнского военного лесничества.
С огнем в республике продолжают бороться 988 человек. В основном это парашютисты федерального резерва Авиалесоохраны и Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сотрудники лесной охраны, арендаторы и местные жители. Всего в тушении огня задействовано 187 единиц техники.
В Бурятии сохранился высокий класс пожарной опасности. Обратим внимание, что категорически запрещен доступ для населения доступ в лес, так как действует режим чрезвычайной ситуации.
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
ЧП на шахте в Норильске: взорвалась газовоздушная смесь
07.07.2017 12:04 / ПроисшествияРанее в СМИ было сообщение о том, что в результате взрыва на руднике "Заполярный" погибли люди - три человека....
Американская компания Space X вывела на орбиту телекоммуникационный спутник
07.07.2017 11:14 / В миреРечь идет о телекоммуникационном спутнике консорциума Intelsat. Что касается возвращения нижней ступени ракеты...
На востоке Гамбурга вспыхнул крупный пожар
07.07.2017 11:13 / ПроисшествияНа складе автомобильного салона произошел пожар: горели покрышки....
В результате давки на футбольном матче в Малави погибли восемь человек
07.07.2017 11:12 / ПроисшествияПредставители полиции сообщили, что количество жертв увеличится....
Новостройки Новой Москвы
07.07.2017 10:58 / ОбществоТерритория, которая ранее принадлежала Подмосковью, значительно изменилась из-за растущих границ Москвы и прис...
Певица Кеша готова напомнить о себе после длительного молчания
07.07.2017 10:18 / Шоу-бизнес / ВидеоПосле продолжительного перерыва 30-летняя американская певица Кеша хочет вернуться на сцену. В последнее время...
Мобильные устройства Apple оказались под угрозой запрета во всем мире
07.07.2017 10:10 / В миреАмериканская компания Qualcomm, производящая чипы, обратилась в Комиссию по международной торговле США с жалоб...
В Бурятии разбился частный вертолет, пилот не выжил
07.07.2017 09:58 / ПроисшествияСледователи Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту ...
Девятиклассников будут допускать к экзаменам после собеседования
07.07.2017 09:36 / ОбществоС 2018 года для выпускников 9-х классов обязательным станет устное собеседование по русскому языку перед экзам...
У певца Хулио Иглесиаса нашелся еще один сын
07.07.2017 09:29 / Шоу-бизнесОтпрыском знаменитости оказался 41-летний житель Валенсии Хавьер Санчес. Родство мужчин подтвердил тест на отц...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар