В Бурятии продолжаются лесные пожары

Речь идет о самолете-амфибия Бе-200ЧС, который принадлежит МЧС России. Он прибыл в Бурятию, чтобы бороться с лесными пожарами. Это сообщение принадлежит пресс-службе регионального управления МЧС.







В сообщении сказано следующее: - "МЧС России усиливает группировку воздушных судов в Бурятии. В пятницу в республику прибыл самолет-амфибия Бе-200ЧС. В субботу борт МЧС России работает в Селенгинском районе".





Обратим внимание, что применение авиации в процессе тушения лесных пожаров позволяет существенно сократить площадь горения.





В пресс-службе сообщили, что Бе-200 способен всего лишь за один раз вылить на лес в пределах 12 тонн воды. Помимо самолета-амфибии в регионе работают два вертолета Ми-8 МЧС России - они патрулируют местность, перебрасывают на тушение пожаров сотрудников Авиалесоохраны и необходимое оборудование, сбрасывают воду с помощью водосливного устройства.





Согласно обнародованным данным Республиканского агентства лесного хозяйства на протяжении суток в Бурятии потушили 14 пожаров. Общая площадь возгорания составила приблизительно 800 га. К этому времени локализированы еще 11 очагов. Площадь возгорания - 550 га. В настоящий момент активно тушат 30 лесных пожаров. Общая площадь возгорания составила приблизительно 8 тыс. га. В том числе огонь охватил Джергинский и Байкальский заповедники, территорию Улан-Удэнского военного лесничества.





С огнем в республике продолжают бороться 988 человек. В основном это парашютисты федерального резерва Авиалесоохраны и Забайкальской базы авиационной охраны лесов, сотрудники лесной охраны, арендаторы и местные жители. Всего в тушении огня задействовано 187 единиц техники.





В Бурятии сохранился высокий класс пожарной опасности. Обратим внимание, что категорически запрещен доступ для населения доступ в лес, так как действует режим чрезвычайной ситуации.





Текст:

Т. Сокот



