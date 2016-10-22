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Лондонцев собираются научить готовить блюда с семенной жидкостью

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Лондонцев собираются научить готовить блюда с семенной жидкостью

22.10.2016 02:16 / Общество / Прочли: 101 человек

После коротенького мастер-класса от признанного шеф-повара жители столицы Великобритании смогут  собственнолично состряпать на своей кухне кулинарный шедевр... со спермой. 

Неутомимые британские кулинары безустанно шокируют соотечественников да и весь мир своими порой вызывающими недоумение способами приготовления пищи. Не разочаровали и в этот раз, постановив научить всех желающих готовить здоровые и изысканные блюда... из спермы.

В случае, если наберется группа из тридцати охочих, то уже на грядущей неделе в, пожалуй, самом богемном районе британской столицы, Шордитче, пройдет мастер-класс на соответственную тему. Район славится обилием всевозможных клубов, уютных барчиков, веселых пабов и роскошных ресторанов, а соответственно, для столь неординарного мероприятия подойдет полностью.

В помещении, где пройдет занятие по совершенствованию кулинарных навыков, выделят специальную комнату, где участники с партнёрами и займутся добыванием главного «компонента» для будущих кулинарных шедевров. Сами кушанья, а также напитки с добавлением семенной жидкости слушатели мастер-класса наловчатся готовить под чутким управлением именитого шеф-повара.

Повар Пауль Фотенхауэр давно утверждал, что сперма является богатым источником питательных веществ, и даже издал книгу Natural Harvest («Натуральные семена»), в которую вошли исключительно рецепты на основе этого ингредиента. Поваренная книжка стала бестселлером и поселилась на полках и, в электронном виде, в новомодных девайсах любителей приготовить что-то эдакое, оригинальное.

Текст: Е. Скобелева

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Источник: LadyVenus.ru
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