ДТП на западе Москвы: в пешеходный переход въехал автобус

Это был пассажирский автобус, который сегодня въехал в пешеходный переход. ДТП случилось на западе Москвы, информирует общественность представители экстренных служб.



По факту этого ДТП в СМИ представлена следующая информация: - "спасатели проверяют информацию о падении автобуса в пешеходный переход".





Иные подробности этого ЧП отсутствуют.

Текст: Т. Сокот



