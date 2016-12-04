На Кубани приблизительно четыре тысячи человек остались без света

Порядка четырех тысяч человек остались без света в трех населенных пунктах Краснодарского края. Причина – непогода. Это сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю.







В ведомстве сообщили, что "из-за комплекса неблагоприятных явлений без электроэнергии частично осталось три населенных пункта - станица Владимирская, станица Вознесенская, хутор Первая Синюха. Всего в зону отключения электроэнергии попало 3,9 тысячи человек, из них 517 детей. Неполадки затронули 820 частных домовладений, три социально значимых объекта".





В настоящий момент сроки возобновления подачи света не известны.





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Т. Сокот



