Число погибших в результате авиакатастрофы в Бразилии составило пять человек
22.01.2017 13:05 / Происшествия / Прочли: 201 человек
Тела всех жертв крушения самолета, который упал у побережья штата Рио-де-Жанейро, доставлены на землю. К этому времени они опознаны.
Авиакатастрофа случилась у побережья бразильского штата Рио-де-Жанейро. Она унесла жизни пяти человек. Ранее была информация о том, что трех. Тела всех жертв доставили на землю. К этому времени они опознаны.
В ходе крушения небольшого самолета Hawker Beechcraft King Air C90 погиб судья Федерального верховного суда (ФВС) Бразилии Теори Заваски.
К этому времени подтверждена информация о смерти пилота Осмара Родригеса, крупного бизнесмена Карлоса Алберту Фернандеса Филгейраса. Напомним, что именно ему принадлежало разбившееся воздушное судно. Также известно о гибели двух женщин - матери и дочери Марии Илды и Майры Илды. Они летели в курортный город Парати по приглашению предпринимателя.
Ранее президентом Бразилии Мишелем Темер было объявлено три дня общенационального траура по причине гибели судьи.
Напомним, что Заваски занимался расследованием участия представителей исполнительной и законодательной власти Бразилии в различных коррупционных схемах, которые неоднократно применяются в государственной нефтегазовой компании Petrobras.
Заваски активно принимал решение по запросам, которые непосредственно имеют отношение к аресту того или иного высокопоставленного политика, у которого иммунитет от судебного преследования.
В феврале Заваски нужно представить заключение по поводу показаний руководства строительной компании Odebrecht.
Неофициальная информация свидетельствует о том, что эти свидетельства компрометировали много представителей не только действующего, но бывшего правительства страны.
Так, в Бразилии до сих пор в центре общественного внимания коррупционный скандал, который связан с Petrobras. Его продолжительность - более двух с половиной лет. Мнение полиции заключается в том, что участники преступных финансовых схем неким образом похитили из бюджета компании сразу несколько миллиардов долларов. На протяжении этого времени в следственном изоляторе побывали десятки топ-менеджеров Petrobras. Многие из решили сотрудничать со следствием. Они дали показания против представителей политической и деловой элиты страны в обмен на смягчение приговора.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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