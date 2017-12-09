В Тихом океане произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,6

Землетрясение, магнитуда которого составила 6,6, случилось в Тихом океане рядом с берегом Федеративных Штатов Микронезии, информирует общественность Геологическая служба США.







Что касается эпицентра подземных толчков, он расположился в океане, в пределах 236 км на северо-восток от города Колониа, остров Яп. Напомним, что здесь проживают приблизительно 7 тыс. человек. Что касается очага толчков, он залег на глубине 45 км.





Какая-либо информация о разрушениях, пострадавших, а также угрозе возникновения цунами отсутствует.

Текст: Т. Сокот



