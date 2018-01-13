В результате ДТП в Забайкалье погибли пять человек

Речь идет о ДТП, которое произошло на федеральной трассе, Забайкальский край.



Есть жертвы этого ДТП - пять человек. В их числе 10-летний ребенок. Оно случилось по вине водителя автомобиля Toyota Mark II, который выехал на встречную полосу, - информирует общественность пресс-служба регионального УМВД.

Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "Авария произошла на федеральной автодороге Чита - Забайкальск - граница с КНР в трех километрах от села Харанор. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Toyota Mark при обгоне большегрузной автомашины выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с микроавтобусом SsangYong Istana".

В ходе этой аварии на месте происшествия погибли водитель и четыре пассажира микроавтобуса. Они являются жителями поселка Могойтуй. В ходе случившегося были госпитализированы водитель Toyota и 33-летний пассажир микроавтобуса. Они находятся в очень в тяжелом состоянии.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили о том, что в числе погибших - 10-летний ребенок.

В настоящий момент по факту случившегося проводится проверка. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося, решают вопрос о том, чтобы возбудить уголовное дело.





Текст: Т. Сокот



