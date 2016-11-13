Автобус с футболистами обстреляли в Южном Судане
13.11.2016 14:26 / Происшествия / Прочли: 105 человек
В результате случившегося погиб один человек. Это был водитель пассажирского автобуса. Еще шестеро человек ранены.
Неизвестные вооруженные боевики атаковали автобус, в котором находились футболисты южносуданской команды "Young Stars" ("Янг старз"). Напомним, что это одна из ведущих клубов страны.
В результате случившегося погиб один человек, еще шесть ранены. Сообщение этого характера представлено на официальном сайте Африканской конфедерации футбола (CAF).
Напомним, что инцидент случился на днях, 8 ноября. Автобус направлялся из столицы Джубы. Здесь команда проиграла финальный матч за кубок страны. Она направлялась в родной город Торит.
Ранены оказались сразу шесть пассажиров транспортного средства. У них ранения разной степени тяжести. Один из раненых оказался глава футбольного клуба.
Напомним, что неделю назад, 6 ноября, погибли 11 человек и еще 16 оказались ранены в результате нападения на футбольных болельщиков, которые смотрели игру Английской премьер-лиги, что рядом с Джубой.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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