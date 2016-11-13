Автобус с футболистами обстреляли в Южном Судане

Неизвестные вооруженные боевики атаковали автобус, в котором находились футболисты южносуданской команды "Young Stars" ("Янг старз"). Напомним, что это одна из ведущих клубов страны.







В результате случившегося погиб один человек, еще шесть ранены. Сообщение этого характера представлено на официальном сайте Африканской конфедерации футбола (CAF).





Напомним, что инцидент случился на днях, 8 ноября. Автобус направлялся из столицы Джубы. Здесь команда проиграла финальный матч за кубок страны. Она направлялась в родной город Торит.





Ранены оказались сразу шесть пассажиров транспортного средства. У них ранения разной степени тяжести. Один из раненых оказался глава футбольного клуба.





Напомним, что неделю назад, 6 ноября, погибли 11 человек и еще 16 оказались ранены в результате нападения на футбольных болельщиков, которые смотрели игру Английской премьер-лиги, что рядом с Джубой.





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Т. Сокот



