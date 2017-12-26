Возможно, на нефтепроводе Ливии случился теракт

В СМИ обнародовано заявление действующей в этом районе группировки Мардаа. Было сказано, что не исключена версия теракта.



В том числе была потеряна связь с инженерной бригадой, которая отправилась на место взрыва. Дальше представители группировки приняли решение отправить туда своих бойцов.

Текст: Т. Сокот



