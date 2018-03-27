Пресс-служба ГУ МЧС по Москве: при пожаре в жилом доме на юго-востоке cтолицы спасли четыре человека

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Они спасли из огня четырех человек. Эта информация принадлежит представителям пресс-службы ГУ МЧС по Москве.



В управлении сообщили следующее: - "пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из горевшей и вышерасположенных квартир были спасены 4 человека".

Текст: Т. Сокот



