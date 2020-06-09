О том, что в Томске создали самый яркий в мире лазер видимого диапазона

Для этого они использовали не имеющий мировых аналогов гибридную лазер.



Да и в отличие от большинства свермощных лазерных систем, которые создаются на основе твердотельных кристаллов, новую установку построили по гибридной схеме: она состоит из твердотельного задающего генератора на кристаллах титан-сапфира и выходного лазера-усилителя с газовой активной средой.

Текст: Т. Сокот



