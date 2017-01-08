Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» покинул зону сирийского конфликта
08.01.2017 16:32 / В мире / Прочли: 217 человек
Минобороны РФ начало сокращать группировку в Сирии. Это связано с решением президента РФ Владимира Путина.
Минобороны РФ приняло решение сокращать группировку войск в Сирии исходя из решения президента РФ Владимира Путина. Первой, кто покинет зону конфликта, будет авианосная группа ВМФ РФ во главе с авианосцем "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Сообщение этого характера принадлежит Генштабу Вооруженных сил РФ генералу армии Валерию Герасимову.
Он сообщил, что "в соответствии с решением Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки Вооруженных сил в Сирии".
Герасимов сообщил, что авианосная группа во главе с "Адмиралом Кузнецовым" начала готовиться к переходу из Средиземного моря в Североморск.
Дальше он поблагодарил весь личный состав следующим образом: -"хочу поблагодарить весь личный состав корабельной авианесущей группы за успешное выполнение поставленных задач. Старшему на походе вице-адмиралу Виктору Соколову приказываю с сегодняшнего дня начать свертывание корабельной авианесущей группы и совершить переход в пункт основного базирования Североморск в соответствии с ранее утвержденным планом".
Герасимов обратил внимание на то, что с 00:00 мск 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии продолжает действовать режим прекращения боевых действий. Он не касается международных террористических группировок "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра". Напомним, что обе запрещены в РФ.
Эту ситуацию прокомментировал командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов. Он подчеркнул, что задачи, которые изначально были поставлены корабельной авианесущей группе, у этому времени выполнены. В настоящий момент она готова к последующим дальнейшим действиям.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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