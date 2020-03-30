О том, что Украина отказалась восстанавливать железнодорожное сообщение с Донбассом

Дипломат говорит о том, что в настоящий момент речь касается только открытия дополнительных пунктов пропуска для гуманитарных целей. Не исключение оказалось и Золотое.



Напомним, что ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко сделал заявление о том, что Украина рассматривает варианты восстановления пассажирского и грузового ж/д сообщения с ДНР и ЛНР.



